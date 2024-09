MLS, il Toronto di Insigne perde male. A est domina l'Inter Miami di Suarez

vedi letture

Per la costa a est da evidenziare il secondo successo di fila di Inter Miami con Luis Suarez a segno con una doppietta roboante.

È stata una nottata folta di impegni per la MLS 2024. Da segnalare la sconfitta per 3-1 incassata dal Toronto e Lorenzo Insigne in campo dal primo minuto, anche se non è andato a segno. Il successo di Atlanta dà un po' di respiro in classifica, Charlotte perde in casa e resta a bocca asciutta come i NY Red Bull contro il Philadelphia (2-0). Tutto troppo facile per Orlando contro il fanalino di coda Nashville, mentre New York City perde terreno dai rivali targati Red Bull a causa del successo del Columbus.

Per la costa a est da evidenziare il secondo successo di fila di Inter Miami con Luis Suarez a segno con una doppietta roboante per contribuire al 4-1 finale su Chicago. Ancora fuori per infortunio invece Leo Messi.

Domenica 1 settembre

Toronto - DC United 1-3

Charlotte - Atlanta 0-1

Orlando - Nashville 3-0

NY Red Bulls - Philadelphia 0-2

Colombus - NY City 4-2

Cincinnati - Montreal 4-1

Austin -Vancouver 0-1

Dallas - Colorado 2-3

Chicago - Inter Miami 1-4

Salt Lake - New England 2-0

San Jose - Minnesota 1-2

Portland - Seattle 1-0

Los Angeles - Houston 0-2

St. Louis - LA Galaxy

Classifiche

Gruppo Ovest

Los Angeles Galaxy 52 (27 partite disputate)

Los Angeles FC 47 (25)

Real Salt Lake 47 (27)

Colorado 44 (27)

Vancouver 41 (25)

Portland 40 (27)

Houston 40 (26)

Seattle 40 (27)

Minnesota 36 (27)

Austin 34 (27)

Dallas 33 (27)

Sp. Kansas City 27 (27)

St. Louis 24 (26)

San Jose 17 (27)

Gruppo Est

Inter Miami 59 (27 partite disputate)

Cincinnati 51 (27)

Columbus 49 (25)

New York Red Bulls 42 (27)

New York City 39 (27)

Charlotte 38 (27)

Orlando 37 (27)

Toronto 33 (28)

Atlanta 31 (27)

Philadelphia 30 (27)

DC United 29 (27)

Montreal 27 (27)

New England 26 (27)

Chicago 26 (27)

Nashville 26 (27)