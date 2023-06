MLS, Insigne travolto dal Cincinnati: Toronto penultimo

In campo nella notte la MLS. Spicca il brutto ko di Toronto con Insigne e Bernardeschi in campo.

In campo nella notte la MLS. Spicca il brutto ko di Toronto con Insigne e Bernardeschi in campo. Torna a giocare 90' Giorgio Chiellini e contribuisce al successo del Los Angeles FC contro Seattle. In attesa di Lionel Messi fa una certa impressione vedere l'Inter Miami all'ultimo posto.

Atlanta United - New York City 2-2

CF Montreal - Nashville 1-0

Cincinnati - Toronto 3-0

New York Red Bulls - Charlotte 2-2

Orlando - Philadelphia 2-2

Houston - San Jose 4-1

St. Louis - Real Salt Lake 1-3

Austin - Dallas 3-0

LAFC - Seattle 1-0

LA Galaxy - Sporting KC 2-2

Portland Timbers - Chicago Fire 1-2

Eastern Conference

Cincinnati 43

Nashville 35

New England 33

Philadelphia 31

Atlanta 29

Columbus 28

Orlando 27

Montreal 25

DC United 23

Charlotte 23

Chicago Fire 20

New York City 20

New York Red Bulls 20

Toronto 19

Inter Miami 15

Western Conference

LAFC 32

St. Louis 29

Seattle 28

Houston 27

San Jose 27

Dallas 26

Salt Lake 26

Austin 22

Vancouver 22

Portland 21

Sporting KC 21

Minnesota 20

LA Galaxy 14

Colorado 13