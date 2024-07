Modena, un nuovo rinforzo in vista del Napoli: ci siamo per Pedro Medes

Il Modena, primo avversario ufficiale del Napoli di Antonio Conte, è molto attivo sul mercato. In queste ore il club emiliano, avversario degli azzurri nei 32esimi di Coppia Italia del 10 agosto, l'ha spuntata nella corsa per assicurarsi le prestazioni del centravanti Pedro Medes, in uscita dall'Ascoli. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il Modena ha chiuso l'affare anticipando, fra le altre, Cremonese e Venezia che avevano tentato il sorpasso negli ultimi giorni.

Il portoghese classe '99, autore di 11 reti in 27 presenze di Serie B nella passata stagione, si appresta dunque a vestire la maglia gialloblù degli emiliani e andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Bisoli con il club che lo acquisterà a titolo definitivo per una cifra attorno ai due milioni di euro, mentre il centravanti dovrebbe firmare un contratto per i prossimi tre anni.

Mendes dunque si appresta a salutare il club marchigiano dopo 15 reti in 59 presenze nei due anni di Serie B in cui ha indossato la maglia bianconera.