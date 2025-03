Modulo, concretizzazione e il ritorno di Neres: la lunga sosta di Conte

L'ultimo turno, sulla carta pro-Napoli e che faceva immaginare possibili benefici in termini di classifica, ha segnato invece l'allungo dell'Inter. Lo 0-0 di Venezia accentua la flessione del Napoli, solo intervallata dal pari con l'Inter e la vittoria dei viola, per uno score di 8 punti nelle ultime 7. Per Antonio Conte ci sarà da gestire però non solo un possibile contraccolpo mentale, ed in questo senso lo stop e le tante convocazioni in nazionali possono persino risultare utili, ma soprattutto le criticità emerse dalla trasferta di Venezia e che non sono delle novità. La prima riflessione riguarda la tenuta: la squadra di Conte per l'ennesima volta dopo un buonissimo primo tempo è calata progressivamente nella ripresa. Il calo stavolta però è arrivato senza avere margine nel punteggio e qui arriviamo alla seconda e probabilmente la più importante: la fatica a far gol.

Il peggior attacco tra le big

Con i suoi 45 gol fatti, il Napoli non solo non tiene il passo di Inter e Atalanta (che viaggiano a 65 e 63 reti), ma pure della Lazio con 50 reti, del Bologna con 49 e dall'ultimo turno anche della Fiorentina con 46. Certo, il Napoli ha costruito la sua classifica con la solidità difensiva ma quando viene a mancare - come nell'ultimo periodo, ad eccezione di Firenze - è difficile tenere la stessa media punti. Se da un lato in alcune gare il Napoli ha costruito poco, nell'ultimo periodo - come ad esempio contro Inter, Fiorentina o Venezia - a fronte di una produzione importante non è riuscito a trovare la via del gol.

Torna Neres. In quale modulo?

Per Conte saranno settimane di riflessione sulla strada da percorrere. Il rientro di David Neres è attesissimo, ma nel frattempo il tecnico ha cambiato atteggiamento tattico e lavorato su Raspadori-Lukaku abbandonando il tridente largo (poi rispolverato nei finali, come a Venezia). Per far spazio al brasiliano non sembrano esserci altre soluzioni che rinunciare a Raspadori, uno dei pochi però a trovare reti pesanti nell'ultimo periodo. Nell'ottica di trovare più stoccatori, anche il rientro a centrocampo di Anguissa può dare più inserimenti rispetto alla regia di Gilmour anche se Conte sembrava voler proseguire col doppio play.