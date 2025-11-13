Moldova-Italia, le pagelle di Tmw: Buongiorno sufficiente, impatto Politano
Vittoria poco convincente per l'Italia, che supera la modestissima Moldova per 2-0 grazie alle reti di Gianluca Mancini a due minuti dal 90esimo e di Pio Esposito nel recupero. Risultato che non cambia il destino degli azzurri, che per accedere ai Mondiali del 2026 dovranno passare per i playoff in programma il prossimo marzo. Al termine del match di Chișinău la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle degli azzurri.
Vicario 6 - Praticamente inoperoso per tutti i novanta minuti.
Bellanova 5.5 - Non ottimale l'intesa con Orsolini: gioca in costante proiezione offensiva, ma non riesce a creare situazioni pericolose.
Mancini 7 - Pronti via e dopo una manciata di minuti lamenta un problema alla coscia destra che lo condiziona. Al 26esimo sciupa una grande occasione, ma si fa perdonare a ridosso del 90esimo con una rete che evita agli azzurri un clamoroso pareggio.
Buongiorno 6 - Quando duella nell'uno contro uno ha sempre la meglio.
Cambiaso 5.5 - Entra spesso nel campo per provare a fare la differenza: in un paio di circostanze tenta anche la conclusione, ma non trova la porta. Dal 74esimo Dimarco 6.5 - Dal suo assist nasce il gol che sblocca la partita.
Orsolini 5 - Dal capocannoniere della Serie A ci si aspettava ben altra prestazione: con la maglia azzurra ha qualche timore di troppo, non tenta la giocata con la stessa serenità che palesa quando indossa il rossoblù. Dal 74esimo Politano 6.5 - Ingresso positivo, da un suo spunto nasce la rete del definitivo 0-2.
Cristante 6 - Prestazione ordinata in cabina di regia.
Tonali 6 - Cambia l'interpretazione del ruolo col solo Cristante al suo fianco: deve sacrificarsi di più, ma quando ha il pallone tra i piedi non commette errori.
Zaccagni 5.5 - Revenco si rivela avversario più ostico del previsto: quando non ci riesce con le buone, il terzino moldavo ci va giù duro per fermare il capitano della Lazio. Dall'82esimo Frattesi s.v.
Raspadori 5.5 - Parte benissimo, subito nel vivo del gioco e vicino al gol. Poi viene cercato sempre meno tra le linee e la sua efficacia offensiva si affievolisce. Dal 65esimo Esposito 7 - Catalizza subito il gioco e colleziona palle gol in serie, a tempo scaduto viene premiato con la rete del definitivo 0-2.
Scamacca 5 - Gattuso gli concede una occasione dal primo minuto contro una difesa piuttosto fragile: un po' meglio nella ripresa, ma in generale non sfrutta l'assist del CT. Dal 65esimo Retegui 6 - Buono il suo impatto col match.
Gennaro Gattuso 6 - Questo 4-2-4 che probabilmente andrà in soffitta dopo stasera non ha convinto. Bravo a rimediare nella ripresa con i cambi che hanno dato una svolta alla partita.
