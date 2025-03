Mondiale per Club da 1mld, annuncio Fifa: "Contributo anche a chi non partecipa"

Al valore sportivo che può avere una vittoria in un Mondiale per Club, si aggiunge l'allettante premio in denaro: è di ieri la notizia diramata dalla FIFA che alla manifestazione al via il prossimo 14 giugno ci sarà un montepremi super, da un miliardo di dollari, quello che si divideranno le 32 squadre partecipanti, Inter e Juventus comprese.

Il Presidente italiano del massimo organo mondiale, Gianni Infantino, ha ribadito la notizia con un post su Instagram: "Nella riunione del Consiglio FIFA di mercoledì a Zurigo" - scrive Infantino - ", abbiamo confermato che sarà distribuito nella Coppa del Mondo per club FIFA per i club partecipanti 1 miliardo di dollari ed un obiettivo di un minimo aggiuntivo di 250 milioni di dollari come solidarietà ai club non partecipanti di tutto il mondo. Inoltre, la FIFA prende zero!