Mondiale per Club, giocatori in scadenza potranno essere sostituiti. Niente rinnovo ponte

La FIFA ha dato l'ok all'apertura di una finestra aggiuntiva di calciomercato di dieci giorni dal 1° al 10 giugno. La decisione è stata annunciata quest'oggi durante il Consiglio FIFA e ha l'obiettivo di favorire la circolazione dei calciatori in vista del Mondiale per Club 2025 che andrà in scena tra il 15 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti. Tutte le 32 partecipanti, Inter e Juventus comprese, potrebbero quindi acquistare giocatori in quei dieci giorni da schierare poco dopo negli USA.

Non solo. Perché il Consiglio quest'oggi s'è espresso anche su quei giocatori che sono in scadenza di contratto il 30 giugno e prenderanno parte al Mondiale per Club. Non s'è parlato di un possibile rinnovo ponte fino alla fine della competizione, ma la FIFA darà la possibilità ai club di sostituirli dalla lista a metà competizione non si dovesse arrivare a un accordo sul rinnovo del contratto: "Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei convocati, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento. Tuttavia, l'obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori", si legge nel comunicato.