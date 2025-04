Ufficiale Morte Papa Francesco, minuto di silenzio in tutte le competizioni Uefa fino al 1° maggio

La scomparsa di Papa Francesco ha profondamente colpito non solo l’Italia, ma l’intera comunità internazionale e anche il mondo del calcio. Per questo, in segno di rispetto e omaggio alla figura del Pontefice, la UEFA ha disposto un minuto di silenzio da osservare in tutte le proprie competizioni fino al 1° maggio. Riconoscendo il suo straordinario impegno umanitario e spirituale.

Il comunicato ufficiale

"La UEFA terrà un momento di silenzio in memoria di Sua Santità Papa Francesco prima del calcio d’inizio delle semifinali della UEFA Youth League e della UEFA Women’s Champions League previste per questa settimana, così come delle semifinali delle competizioni maschili per club in programma dal 29 aprile al 1° maggio".

Il Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha speso parole importanti nel ricordo di Papa Francesco: "Papa Francesco è stato un faro di speranza per l’umanità in un’epoca segnata da conflitti e difficoltà. Il mondo perde una voce instancabile e autorevole, che non ha mai smesso di levare il proprio appello in difesa dei poveri, degli emarginati e dei più vulnerabili, invocando rispetto, accoglienza, uguaglianza e una pace che, seppur lontana, rimane nel cuore e nelle aspirazioni dell’umanità".