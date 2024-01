Mourinho si propone al Napoli, ma nel 2010 disse: "ADL non ha soldi per me"

Il Napoli era invece in Serie A da 3 anni. A quanto pare, 14 anni dopo, Mourinho si sarebbe proposto al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"De Laurentiis non mi vorrebbe? Non ha i soldi per me". Così parlo anni fa José Mourinho quando era sulla cresta dell'onda. Nel giro di una decina d'anni tutto è cambiato. Le sue parole sono datate febbraio 2010, l'anno del successivo Triplete.

Il Napoli era invece in Serie A da 3 anni. A quanto pare, 14 anni dopo, Mourinho si sarebbe proposto al Napoli dopo l'esonero dalla Roma. Curiosi di conoscere la risposta del patron azzurro che comunque è alla ricerca dell'erede di Mazzarri che a fine stagione saluterà.