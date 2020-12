Nainggolan è già del Cagliari, ma col Napoli non potrà giocare: il motivo

Gattuso vuole iniziare bene il nuovo anno in trasferta contro il Cagliari, che ha perso l’ex Marko Rog per la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Ieri Nainggolan ha sostenuto le visite mediche ma il centrocampista belga che torna in prestito dall’Inter non sarà utilizzabile domenica, il mercato apre i battenti ufficialmente lunedì. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.