Namibia amara per Anguissa: gioca l'intera gara ma il suo Camerun perde 2-1

A Johannesburg la Namibia infligge una sorprendente sconfitta al Camerun di Aboubakar e Zambo Anguissa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Johannesburg la Namibia infligge una sorprendente sconfitta al Camerun di Aboubakar e Zambo Anguissa, autore di una stagione strepitosa con la maglia del Napoli: il centrocampista rimane in campo per tutti i novanta minuti ma non riesce a evitare la sconfitta alla sua Nazionale, superata in classifica proprio dalla Namibia nel Gruppo C delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.