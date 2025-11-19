Ufficiale

Napoli-Atalanta, scelto l’arbitro: fischia Di Bello con Di Paolo al Var

di Arturo Minervini

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di campionato e la sfida di cartello tra Napoli e Atalanta, in programma sabato 22 novembre alle ore 20.45 al Maradona, sarà diretta da Marco Di Bello.

A completare la squadra arbitrale ci saranno:

Assistenti: Dei Giudici e Bahri

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio