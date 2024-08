Foto Napoli-Bologna, grande affluenza: anticipata l'apertura dei tornelli

C'è grande attesa e voglia di rivinciata dopo il ko di Verona per l'esordio casalingo in campionato del Napoli di Antonio Conte. Per l'occasione l'apertura dei tornelli era prevista a più di tre ore dal fischio di inizio di Napoli-Bologna, ore 18.30, ma è stata anticipata di dieci minuti. Erano già in fila tantissimi tifosi. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.