Napoli-Bologna, probabili formazioni Sky: Ospina favorito su Meret

Nel Napoli impegnato stasera al Maradona nel posticipo contro il Bologna, ci sono ancora diversi i dubbi di formazione a sciogliere. Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, riporta sul proprio sito le ultime sulle scelte di Gattuso per stasera. Tra i pali resta il ballottaggio tra Ospina e Meret, ma il colombiano sembra attualmente favorito. In difesa dopo il turno di squalifica, confermato il ritorno di Koulibaly, al suo fianco ci sarà uno tra Rrahmani e Manolas. Di Lorenzo e Ghoulam saranno gli esterni difensive sulle fasce. A centrocampo confermato il centrocampo visto contro il Sassuolo: Demme in cabina di regia, Fabian Ruiz e Zielinski ai fianchi. In avanti dovrebbero trovare ancora spazio Politano, Mertens e Insigne con Osimhen inizialmente in panchina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.