Napoli-Bologna, ultimi biglietti disponibili: partita la vendita della Curva A inferiore

Ultimi posti disponibili al Maradona per la sfida delle 18 tra Napoli e Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Ultimi posti disponibili al Maradona per la sfida delle 18 tra Napoli e Bologna. Già terminati i tagliandi per le Curve e i Distinti superiori, ora sono in esaurimento anche Curva B inferiore e le tribune superiori. Per la Curva A inferiore è invece da poco partita la vendita dei tagliandi.