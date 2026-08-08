Napoli-Celta Vigo, secondo tempo di sofferenza: pasticcio Meret-KDB e 1-1

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Secondo tempo del Napoli non all'altezza del primo. Al 65' è arrivato il pareggio del Celta Vigo. Meret serve a sorpresa De Bruyne che si fa soffiare la palla in area da Jutgla: il Celta trova il gol dell'1-1! Il belga a seguire si è lamentato molto verso il portiere per un passaggio che dal suo punto di vista non c'era più perché pressato.