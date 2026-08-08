Amichevoli, l'Inter batte la Juventus 2-1: Di Gregorio da incubo

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La Juventus di Luciano Spalletti perde 2-1 in amichevole contro l'Inter di Cristian Chivu: continua a non convincere Di Gregorio

Termina sul risultato di 1-2 l'amichevole tra Juventus e Inter andata in scena all'Optus Stadium di Perth. Vittoria dei nerazzurri con la "complicità" del portiere bianconero Michele Di Gregorio che continua a vivere un periodo difficile: imperfetto sul gol di Dimarco nel primo tempo e intervento goffo sul raddoppio di Diouf, spedendosi il pallone in porta da solo. Nel finale accorcia le distanze Conceiçao, rete futile ai fini del risultato. Nel complesso, la squadra di Cristian Chivu è risultata ben più compatta e fluida rispetto a quella di Luciano Spalletti.

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