Ultras contro ADL: "Ha vietato il saluto alla squadra. Il suo parere ci interessa poco"

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Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis dopo il mancato incontro con la squadra in ritiro.

Tensione tra le curve del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis durante il ritiro precampionato. Attraverso un comunicato congiunto, Curva A e Curva B hanno spiegato che, come avvenuto negli anni precedenti, avrebbero voluto raggiungere la squadra per salutare i calciatori e dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Secondo quanto denunciato dai gruppi ultras, quest'anno il presidente avrebbe però impedito questa possibilità.

Il comunicato di Curva A e Curva B

"Come accade oramai da molti anni, il movimento ultras delle curve di Napoli, in occasione del ritiro precampionato, raggiunge le località preposte per porgere un saluto alla squadra ed un benvenuto ai nuovi arrivati, con messaggi di sostegno e cori motivazionali. Stranamente quest'anno, senza un motivo plausibile, il presidente ha vietato questa possibilità. Il suo parere ci interessa poco.

Abbiamo onorato ugualmente l'impegno di far giungere un messaggio di supporto ai ragazzi che indossano la nostra maglia e, nell'occasione, abbiamo ribadito anche a loro che essa appartiene alla sua gente e a nessuno più. Curva A - Curva B".