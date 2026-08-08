Amichevoli, sconfitta senza appello per la Roma: vince 3-0 il Brighton

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La Roma di Gian Piero Gasperini perde di nuovo con tre gol di scarto: vince il Brighton 3-0. Una sola vittoria per i giallorossi nella tournée estiva

Termina sul risultato di 3-0 l'amichevole dell'Amex Stadium tra Brighton e Roma. Sconfitta con un divario pesante per i giallorossi: a segno Rutter e Ayari con una doppietta, neanche un tiro effettuato nello specchio della porta degli inglesi. La squadra di Gian Piero Gasperini aveva già perso con tre gol di scarto in questa tournée estiva, 4-1 con il Cardiff, mentre le altre due gare hanno visto un pareggio per 3-3 contro Cannes e una vittoria per 4-1 con il Newport.

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