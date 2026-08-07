Ufficiale Lozano cambia squadra in MLS: l'ex Napoli passa ai Los Angeles Galaxy

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Hirving Lozano lascia il San Diego: ufficiale il trasferimento ai Los Angeles Galaxy.

Nuova avventura in MLS per Hirving Lozano. L'ex attaccante del Napoli è stato ufficialmente annunciato dai Los Angeles Galaxy, che lo hanno prelevato dal San Diego con la formula del prestito fino al 31 dicembre, con opzione di riscatto. Per il messicano si apre così una nuova esperienza negli Stati Uniti dopo essere stato tra i protagonisti dello storico Scudetto conquistato dal Napoli nella stagione 2022/23.

Il GM dei Galaxy: "Lo seguivamo da tre anni"

Ad accogliere Lozano è stato il General Manager dei Los Angeles Galaxy, Will Kuntz, che ha dichiarato: “Hirving è un giocatore che avevamo cercato di acquisire tre anni fa, quindi questo rappresenta un po' la chiusura di un cerchio. È un giocatore estremamente competitivo con un curriculum eccellente, avendo militato in squadre che hanno lottato per il titolo in diversi campionati, inclusa la sua stagione d'esordio in MLS. Valutando le opportunità per rinforzare la nostra rosa in vista del finale di stagione, è diventato chiaro che Hirving fosse il giocatore giusto per il momento che stiamo vivendo come club. Abbiamo un gruppo di talento, uno spogliatoio forte e un obiettivo chiaro per queste ultime 15 partite della stagione, e siamo entusiasti che Hirving e la sua famiglia si uniscano ai Galaxy”.

Lozano, ricordato in Italia soprattutto per i quattro anni trascorsi al Napoli e per il contributo decisivo alla conquista dello Scudetto del 2023, proverà ora a rilanciarsi con la maglia dei Los Angeles Galaxy nella parte conclusiva della stagione di MLS.