Ufficiale Napoli-Como, c'è la designazione: arbitrerà Zufferli con Di Bello al Var

Arriva la designazione arbitrale per Napoli–Como: fischierà Luca Zufferli di Udine. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato e la sfida coi lariani, in programma sabato 1 novembre alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine.

Ad assistere il direttore di gara ci saranno Mokhtar e Fontemurato, mentre il quarto ufficiale sarà Crezzini. Al VAR è stato designato Di Bello, con Abisso nel ruolo di AVAR.

NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: CREZZINI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO