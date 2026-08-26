Licina, non solo il Napoli: è il grande obiettivo dell’Avellino per l’attacco

vedi letture

L’Avellino continua a lavorare anche per Adin Licina della Juventus Next Gen. Il trequartista classe 2007 piace però anche al Napoli.

L’arrivo di Sebastiano Di Paolo non chiude il mercato offensivo dell’Avellino. Il club biancoverde continua a seguire anche Adin Licina, talento tedesco classe 2007 della Juventus Next Gen, finito nelle ultime ore anche nel mirino del Napoli. Come riferito da TuttoAvellino.com, l’Avellino continua a dialogare con la Juventus per ottenere il giocatore in prestito, dopo aver già trovato una base d’accordo con il calciatore, che avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento.

Licina-Avellino, la Juventus valuta anche l’offerta del Napoli

La decisione finale spetta ora alla Juventus, che nei giorni scorsi ha chiesto all’Avellino di attendere prima di definire l’operazione. Sul fantasista, infatti, si è inserito anche il Napoli, pronto a tentare l’acquisto a titolo definitivo. L’interesse degli azzurri potrebbe quindi cambiare gli scenari della trattativa e rallentare il possibile trasferimento in biancoverde. Se Licina non dovesse arrivare, l’Avellino considererebbe sostanzialmente chiuso il mercato in quel reparto, salvo eventuali occasioni negli ultimi giorni della sessione.