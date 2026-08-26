Licina, non solo il Napoli: è il grande obiettivo dell’Avellino per l’attacco
L’arrivo di Sebastiano Di Paolo non chiude il mercato offensivo dell’Avellino. Il club biancoverde continua a seguire anche Adin Licina, talento tedesco classe 2007 della Juventus Next Gen, finito nelle ultime ore anche nel mirino del Napoli. Come riferito da TuttoAvellino.com, l’Avellino continua a dialogare con la Juventus per ottenere il giocatore in prestito, dopo aver già trovato una base d’accordo con il calciatore, che avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento.
Licina-Avellino, la Juventus valuta anche l’offerta del Napoli
La decisione finale spetta ora alla Juventus, che nei giorni scorsi ha chiesto all’Avellino di attendere prima di definire l’operazione. Sul fantasista, infatti, si è inserito anche il Napoli, pronto a tentare l’acquisto a titolo definitivo. L’interesse degli azzurri potrebbe quindi cambiare gli scenari della trattativa e rallentare il possibile trasferimento in biancoverde. Se Licina non dovesse arrivare, l’Avellino considererebbe sostanzialmente chiuso il mercato in quel reparto, salvo eventuali occasioni negli ultimi giorni della sessione.
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