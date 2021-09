Napoli contro il tabù Inghilterra: le quote della sfida al Leicester

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il sorteggio di Europa League non è stato particolarmente benevolo con Napoli e Lazio inserite in due gironi complicati. Gli azzurri di Spalletti iniziano la loro campagna europea dal Leicester City Stadium contro un avversario inedito per il calcio italiano ma di grande spessore. Vardy e compagni, infatti, partono favoriti secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che li vedono vincenti a 2,20 rispetto al 3,00 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a 3,40. Il Napoli, inoltre, vuole abbattere un tabù: in 9 trasferte Oltremanica non ha mai vinto acciuffando solo 3 pareggi. Una gara da Over, a 1,67, appare più probabile di un'Under, a 2,05. Entrambe le formazioni sono dotate di tecnica e carattere: un ribaltone, offerto a 6,50, non è da escludere. Jamie Vardy è il pericolo numero uno per la difesa del Napoli tanto che è lui il principale indiziato a entrare nel tabellino dei marcatori vista la quota di 2,50 ma attenzione anche alla specialità della casa, il colpo di testa: un'incornata vincente del numero 9 del Leicester pagherebbe 9 volte la posta. Il Napoli si affida invece a Victor Osimhen per scardinare la retroguardia dei padroni di casa: il francese primo marcatore si gioca a 8,25. Anche la Lazio di Maurizio Sarri inizia il suo cammino in Europa League in trasferta e lo fa dall'insidioso campo del Galatasaray. I biancocelesti partono avanti ai giallorossi, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che la vittoria al Türk Telekom Stadium è data a 1,88 contro il 3,60 dei padroni di casa con il pareggio in quota a 3,70. Quella di domani sera sarà la quinta sfida tra le due formazioni con la Lazio avanti grazie a due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio risale a cinque anni fa quando i biancocelesti si imposero per 3-1: lo stesso risultato domani sera nei confronti dei ragazzi di Terim pagherebbe 14 volte la posta. Sarri potrebbe fare un po' di turnover: così se Ciro Immobile rimane l'uomo di punta del tecnico toscano, tanto che il gol del capitano laziale è offerto a 2,25, attenzione a Vedat Muriqi che, contro il Galatasaray, ha già lasciato il segno con la maglia del Çaykur Rizespor: ripetersi domani sera appare probabile vista la quota di 2,75. (ANSA).