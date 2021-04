Napoli-Crotone è un unicum in Serie A: per la prima volta due nigeriani diversi a segno

Napoli-Crotone è un unicum in Serie A. Non per la sfida in sé, visti che già c'erano stati cinque precedenti. Ma per quello che è accaduto. Al Diego Armando Maradona sono andati a segno sia Victor Osimhen che Simy, i due centravanti nigeriani. Ed è questo a rendere Napoli-Crotone la prima partita della storia del massimo campionato italiano in cui sono andati a segno due nigeriani diversi.