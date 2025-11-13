Tmw su Micheli: "Addio da non sottovalutare. Da Koulibaly ad Anguissa, quanti colpi"

Il giornalista Marco Conterio su Tmw traccia un profilo di Maurizio Micheli, capo area scouting del Napoli pronto a seguire Berta all'Arsenal: "Maurizio Micheli è la quintessenza dell'uomo che lavora dietro le quinte. Del chief scout che macina chilometri, che visiona talenti, che tesse rapporti, trame e disegna strategie. Le notizie arrivate dall'Inghilterra, rimbalzate subito in Italia, sono state un fulmine a ciel sereno nelle stanze del mercato italiano: Micheli verso l'Arsenal di Andrea Berta, attuale deus ex machina del mercato dei Gunners che volano sia in Premier League che in Champions League. Va subito detto e specificato: è un addio che, qualora dovesse maturare concretamente e ufficialmente a breve, il Napoli non dovrà sottovalutare.



I titoli e le prime pagine se le sono sempre e da sempre prese altri. A ciascuno il suo, figure come quella di Micheli e molti (pochi, in verità) altri, preferiscono star lontani dalle prime pagine e dalle luci della ribalta. E stante il profilo disegnato e spiegato, in poche righe, garantito che dentro di sé apprezzerà (probabilmente) le righe ma sotto la scorza che a fatica accetterà d'essere protagonista di editoriali, ultim'ora e approfondimenti. A ciascuno il suo, dicevamo. Nostro compito è raccontare protagonisti e storie: Micheli, in carriera, di talenti ne ha scovati. Micheli e Leonardo Mantovani lavoravano a Brescia con Corioni (scoprirono Marek Hamsik, tra i tantissimi altri, con Gianluca Nani come ds). Al Napoli sono stati centrali nell'acquisto di Kalidou Koulibaly, poi nella seconda era (dal 2018), di André Zambo Anguissa, Eljif Elmas, Amir Rrahmani, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min Jae. Giocatori sbagliati? Sulle dita di una mano, poi anche il tempo, per capirci, ha dato ragione a Natan (esploso al Betis Siviglia)".