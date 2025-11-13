Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: Napoli al lavoro sia di mattina che di pomeriggio

Oggi alle 17:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

Ancora orfano di Antonio Conte, che è rimasto a Torino per staccare la spina e rientrerà a Castel Volturno direttamente lunedì prossimo, il Napoli ha svolto una doppia seduta d'allenamento sotto la guida del vice Stellini. Di seguito il report ufficiale del club:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Al mattino il gruppo ha svolto una parte tecnica in campo, mentre nel pomeriggio la squadra è stata impegnata in un lavoro di forza in palestra".