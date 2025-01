Napoli da record in trasferta: dato clamoroso dopo Bergamo

vedi letture

Il Napoli ha vinto otto delle prime 11 trasferte stagionali in Serie A (8V, 2N, 1P) solo per la terza volta nella sua storia - 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo Scudetto. Corsa. Lo riporta Opta sui social.