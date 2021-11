Napoli e Inter decimati dalla sosta: Spalletti e Inzaghi lavoreranno senza 14 nazionali

Col derby oramai alle spalle e il Napoli all'orizzonte, domenica 21 novembre alla ripresa del campionato, l'Inter affronterà questi giorni di sosta senza i tanti nazionali convocati. Nello specifico sono 14 i giocatori di Simone Inzaghi chiamati dai ct per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Stesso discorso vale per gli azzurri: 14 sono i giocatori convocati dalle nazionali anche in casa Napoli.