Ufficiale Napoli-Fiorentina, arbitra Colombo (che inventò un giallo a Neres a Bergamo). Al Var Meraviglia

L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitro, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno la gara Napoli/Fiorentina

L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitro, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno la gara Napoli/Fiorentina valida per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 9 marzo alle ore 15.00. Ad arbitrare il match sarà Andrea Colombo, che aveva diretto il Napoli l'ultima volta nella vittoria sul campo dell'Atalanta. In quella gara commise un errore grossolano, ammonendo David Neres che aveva invece subito un pestone da Bellanova.

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI