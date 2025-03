Napoli-Fiorentina, coreografia congiunta delle Curve: spunta il volantino degli Ultras

vedi letture

Maradona sold-out per la nona gara consecutiva quest'oggi per Napoli-Fiorentina, in programma alle 15. Grande attesa nell'impianto di Fuorigrotta per la sfida che potrebbe riportare il Napoli nella scia della capolista Inter. Gli ultras di entrambe le Curve sono fibrillazione e prima del match hanno distribuito un volantino con le istruzioni di una coreogragia congiunta.