Napoli-Fiorentina, le ultime di formazione di Sky: Mertens dalla panchina

Dopo due vittorie consecutive (1-2 a Udine, poi la vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli), Rino Gattuso chiede continuità al Napoli in vista di questa seconda parte di stagione. Gli azzurri, domani, cercano il tris in sette giorni nella sfida delle 12:30 contro la Fiorentina. In porta, consueto ballottaggio tra Ospina e Meret, con il colombiano che sembra pero’ favorito. A comporre il pacchetto arretrato ci saranno Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe trovare spazio da titolare Demme, al fianco di Bakayoko, vista la positività al Covid di Fabian Ruiz. In attacco, Gattuso, punterà ancora su Petagna dal 1’, alle sue spalle il terzetto formato da Insigne, Zielinski e Lozano. Mertens, non ancora al 100%, dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare.