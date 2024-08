Ufficiale Napoli-Girona, le formazioni: confermato Raspadori da 9! Buongiorno ancora braccetto

Alle 18:30 Napoli e Girona scenderanno in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'ultima amichevole estiva degli azzurri. Sono note le formazioni ufficiali. In casa azzurra Antonio Conte conferma lo stesso undici del test col Brest, con Raspadori da falso 9 supportato da Politano e Kvaratskhelia. In difesa Di Lorenzo e Buongiorno i braccetti, con Rrahmani centrale.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. A disposizione: Contini, Turi, Caprile, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cheddira, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Iaccarino, Mezzoni. Allenatore: Antonio Conte

Girona (4-3-3): Gazzaniga, Arnau, David Lopez, Van de Beek, Valery, Frances, Blind, Bryan Gil, Yangel Herrera, Ivan Martin, Portu. In panchina: Juan Carlos, Sergi Puig, Stuani, Juanpe, Toni Villa, Minsu, Almena, Joel Roca, Antal. Allenatore: Michel.