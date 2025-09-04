Napoli in nazionale, si comincia oggi: 5 azzurri subito in campo, il programma

Napoli in nazionale, si comincia oggi: 5 azzurri subito in campo, il programmaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Notizie
di Fabio Tarantino

Parte il lungo elenco di partite delle nazionali che vede coinvolti ben 14 giocatori del Napoli. Di questi, 5 sono pronti a esordire proprio oggi. Giovedì 4 settembre, ecco l'elenco delle partite che interessano i tifosi del Napoli:

Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)
Slovacchia-Germania (Lobotka)
Olanda-Polonia (Lang)
Camerun-eSwatini (Anguissa)
Arabia-Macedonia (Elmas)