Napoli-Inter, calendari a confronto: per Inzaghi 3 match in più prima della sosta

Napoli-Inter deciderà lo Scudetto? E' la domanda del giorno, soprattutto dopo il ko degli azzurri al Sinigaglia contro il Como che ha diametralmente cambiato la prospettiva con la quale le due squadre si approcceranno al big match in programma sabato 1 marzo alle 18, allo stadio Maradona. Cambiano le prospettive, così come le pressioni su chi dovrà fare qualcosa in più per vincere, ma una cosa è certa: la lotta al tricolore è più viva e incerta che mai, con la terza incomoda, l'Atalanta, che evidentemente ha più che mai voce in capitolo per dire ancora la sua.

Limitando il discorso alle due compagini che fino a qui hanno mostrato più continuità nel voler diventare campioni d'Italia, l'altro assunto che emerge è che indipendentemente dall'esito dello scontro diretto i rispettivi calendari faranno la differenza. Al momento l'Inter ha tre partite in più in programma, poi si vedrà in base all'eventuale prosieguo in Coppa Italia e Champions, che il Napoli non deve affrontare. Inzaghi se la vedrà con la sua ex squadra, la Lazio fra due giorni a San Siro, poi i nerazzurri faranno visita a Conte. In seguito ecco il doppio confronto con il Feyenoord intervallato da Inter-Monza. Nelle successive 10 partite, le trasferte più complicate saranno quelle di Bergamo contro l'Atalanta e quella di Bologna. Attenzione poi a Roma e Lazio che andranno al Meazza fra aprile e maggio.

Il Napoli ha la sicurezza di dover programmare solamente 12 partite da qui alla fine. E la trasferta più insidiosa per Conte sarà quella di Bologna. Per il resto, dopo l'Inter, al Maradona delle prime 10 della classe arriverà solamente il Milan, poi solamente squadre al di sotto di questa posizione in graduatoria. Vediamo di seguito i due calendari a confronto.

Il calendario dell'Inter (in maiuscolo le partite in trasferta)

Lazio (Coppa Italia)

NAPOLI

FEYENOORD (Champions League)

Monza

Feyenoord (Champions League)

ATALANTA

Udinese

PARMA

Cagliari

BOLOGNA

Roma

Verona

TORINO

Lazio

COMO

Il calendario del Napoli (in maiuscolo le gare in trasferta)

Inter

Fiorentina

VENEZIA

Milan

BOLOGNA

Empoli

MONZA

Torino

LECCE

Genoa

PARMA

Cagliari