Ufficiale Napoli-Inter, ecco il sold out! Nessun biglietto disponibile, sarà pienone

vedi letture

Ora sì, è ufficiale: Napoli-Inter di sabato prossimo è sold out. Nessun biglietto disponibile. Partiva oggi la vendita libera che è durata pochissimo. Sul sito Ticketone sono "esauriti" tutti i settori e dunque ci sarà una grande atmosfera sabato prossimo al Maradona. Si giocherà il 25 ottobre alle ore 18 per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Previsti oltre 50mila spettatori.