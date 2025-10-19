Ufficiale Napoli-Inter, trasferta vietata ai residenti in Lombardia! Il motivo

Ufficiale il provvedimento restrittivo in vista del big match del Maradona tra Napoli e Inter. Dopo l'ammonimento dell'Osservatorio e la successiva decisione del CASMS e della Prefettura di Napoli, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Lombardia. La misura mira a garantire l'ordine pubblico, impedendo l'accesso allo stadio ai tifosi interisti provenienti dalla regione. L'unica eccezione riguarda i sostenitori nerazzurri non residenti in Lombardia, i quali potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti solo se in possesso della Fidelity Card del club meneghino.

"Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie", si legge nella nota ufficiale.