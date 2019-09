Napoli-Juve, che divario sugli stipendi! CR7 guadagna quanto i top 8 azzurri messi insieme

Un divario, quello tra Juventus e Napoli, che trova nei parametri economici un fondamento quanto mai chiaro. Una statistica, curiosa, mostra come Cristiano Ronaldo sia stipendiato come l'addizione della top 8 del Napoli, da Koulibaly (6 milioni) a Milik (2,4). In mezzo Mertens e Callejon, Insigne e Milik. Questo per fare capire il divario, evidente, tra lo stipendio della prima squadra d'Italia e quella seconda in classifica.