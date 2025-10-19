Napoli ko a Torino: 2 sconfitte in 7 gare, le stesse subite nelle 31 precedenti giornate
Il Napoli cade a Torino e incassa la seconda sconfitta in questo avvio di campionato, dopo quella contro il Milan. Un dato che non passa inosservato: come sottolineato da Opta, gli azzurri hanno perso due delle ultime tre gare di Serie A, lo stesso numero di sconfitte raccolte nelle precedenti 31 partite del massimo campionato (20 vittorie e 9 pareggi).
Numeri che raccontano una evidente frenata per la squadra partenopea, chiamata ora a ritrovare continuità e concretezza dopo un avvio altalenante, per ora ancora lontano dal ritmo che aveva caratterizzato la scorsa stagione.
