Ufficiale Parma-Napoli, ecco l'arbitro: c'è Di Bello con Abisso al Var

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Sarà Marco Di Bello a dirigere Parma – Napoli, gara in programma alle ore 15.00

Sarà Marco Di Bello a dirigere Parma – Napoli, gara in programma alle ore 15.00. L’arbitro della sezione di Brindisi sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Mastrodonato, mentre il quarto ufficiale sarà Collu. Al VAR è stato designato Rosario Abisso, assistito da Marini in qualità di AVAR. Ecco la sestina completa diffusa dall'Aia sul proprio sito ufficiale.

PARMA – NAPOLI h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI