Parma-Napoli, settore ospiti verso il sold-out: ecco quanti saranno i tifosi azzurri

vedi letture

Come spesso accade in partite cruciali per la corsa allo scudetto, molti tifosi del Napoli riusciranno a trovare posto anche in altre aree dello stadio.

La prevendita dei biglietti per Parma-Napoli è iniziata soltanto ieri sera, ma l’entusiasmo dei tifosi azzurri si è fatto sentire immediatamente. Sono già oltre 2500 i tagliandi acquistati per il settore ospiti dello stadio Tardini, dove domenica pomeriggio alle 15 andrà in scena la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A. Il tutto lascia prevedere un rapido esaurimento dei posti disponibili, considerando che la capienza del settore dedicato agli ospiti è di circa 3500 unità. Il sold out, infatti, appare ormai imminente. A riportarlo è Parmalive.

Grande attesa per una sfida decisiva

Nonostante le restrizioni imposte dal club di casa, una consuetudine nelle gare contro squadre di alto livello, la presenza dei sostenitori azzurri non si limiterà al solo settore ospiti. Come spesso accade in partite cruciali per la corsa allo scudetto, molti tifosi del Napoli riusciranno a trovare posto anche in altre aree dello stadio. Questo contribuirà a creare un’atmosfera particolarmente intensa e carica di aspettative per una sfida che si preannuncia determinante.