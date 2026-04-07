Ufficiale Morte Lucescu, nota SSC Napoli: "ADL, Conte e il club si uniscono al cordoglio"

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"Eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite", così il Napoli ricorda Lucescu

La SSC Napoli ha diramato una nota ufficiale per esprimere le proprie cordoglianze per la morte di Mircea Lucescu, storico allenatore: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite".

Addio a Mircea Lucescu, maestro del calcio internazionale

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore che ha scritto pagine importanti del calcio europeo e internazionale. Tecnico di straordinaria esperienza e visione, Lucescu si è distinto per la sua capacità di costruire squadre competitive e valorizzare talenti, lasciando il segno in club prestigiosi - come Inter, Brescia e Galatasaray - e in diverse nazionali tra cui la sua Romania. La sua carriera, costellata di successi e trofei, lo ha reso una figura rispettata e influente nel panorama calcistico mondiale, simbolo di competenza, passione e dedizione assoluta al gioco. La sua morte rappresenta una grave perdita per tutto il calcio, che oggi perde uno dei suoi maestri più longevi e riconosciuti