Foto Petizione per un "calcio giusto": il volantino delle Curve

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Volantino congiunto di Curva A e B prima di Napoli-Lecce. Gli ultras del Napoli hanno indetto una petizione in favore di un "calcio giusto e popolare", distribuendo un volantino prima all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il testo.

"Per un calcio giusto e popolare campionati meritocratici no alle squadre B. Prezzi popolari per settori popolari, orari e calendari rispettosi dei lavoratori

stadi a misura del tifoso, tutela delle trasferte e dei tifosi. Stop a leggi liberticide contro i tifosi, no alla multiproprietà. Da Napoli-Milan firma con noi!".

