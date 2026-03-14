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Petizione per un "calcio giusto": il volantino delle Curve
Volantino congiunto di Curva A e B prima di Napoli-Lecce. Gli ultras del Napoli hanno indetto una petizione in favore di un "calcio giusto e popolare", distribuendo un volantino prima all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il testo.
"Per un calcio giusto e popolare campionati meritocratici no alle squadre B. Prezzi popolari per settori popolari, orari e calendari rispettosi dei lavoratori
stadi a misura del tifoso, tutela delle trasferte e dei tifosi. Stop a leggi liberticide contro i tifosi, no alla multiproprietà. Da Napoli-Milan firma con noi!".
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