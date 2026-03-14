Serie B, Rao-show a Bari! Doppietta e assist per il gioiellino del Napoli
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Emanuele Rao continua a mettersi in luce in Serie B con la maglia del Bari. Il talento classe 2006, di proprietà del Napoli e cresciuto nella Spal, ha realizzato il suo quinto gol stagionale, confermando l’ottimo momento di forma nelle ultime settimane.
Nella sfida contro la Reggiana, ancora in corso, il giovane attaccante ha addirittura firmato una doppietta. Da quando Moreno Longo è diventato allenatore del Bari, Rao sta trovando sempre più spazio e il prestito in Serie B si sta rivelando molto utile per la sua crescita.
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