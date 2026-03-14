Lo strano dato di Politano: eguaglia già gli assist dell'anno scorso, ma è il più impreciso al tiro

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Numeri che confermano il suo contributo nella costruzione del gioco offensivo degli azzurri.

In questa stagione di Serie A, Matteo Politano ha già raggiunto quota quattro assist in 25 presenze con la maglia del Napoli. Un dato che eguaglia il bottino della scorsa stagione, quando l’esterno offensivo aveva servito lo stesso numero di passaggi vincenti ma in ben 37 partite di campionato. Numeri che confermano il suo contributo nella costruzione del gioco offensivo degli azzurri.

Il primato particolare nei tiri senza gol

Nonostante l’impegno e la costanza nelle conclusioni, Politano non è ancora riuscito a trovare la rete in questa stagione di Serie A. L’esterno classe 1993 detiene infatti un primato particolare: è il giocatore che ha effettuato più tiri senza segnare, con 36 conclusioni totali di cui otto nello specchio della porta. Un dato che evidenzia la sua partecipazione alla fase offensiva, ma anche la mancanza di precisione sotto porta finora nel campionato.