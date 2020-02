Napoli-Lecce, i precedenti al San Paolo: un solo successo salentino, l'ultima volta finì 4-2

Quattordici partite tra Napoli e Lecce giocate al San Paolo. Una sola vittoria assoluta ottenuta dai pugliesi in terra di Campania. Il 22 marzo 1998 i giallorossi riuscirono ad imporsi con un rotondo 4-2 in quella circostanza. A fine campionato retrocedettero in B entrambe le formazioni, il Napoli addirittura arrivò ultimo in classifica con soli 14 punti all'attivo. Davvero un'altra era. Mai Napoli-Lecce è finita 0-0, c'è sempre stato almeno un gol.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

9 vittorie Napoli

4 pareggi

1 vittoria Lecce

29 gol fatti Napoli

15 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1948/1949 Serie B Napoli vs Lecce 1-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2011/2012 Serie A Napoli vs Lecce 4-2