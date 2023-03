Napoli-Milan, atto primo. Comincia la settimana del big match: poi la Champions

Domenica 2 aprile, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona, Napoli contro Milan.

Sfida di studio.

Come spesso affermato dai vari allenatori, i derby europei sono sempre mal digeriti, visto che i tecnici preferiscono sempre giocare contro squadre mai affrontate in stagione, ma questa volta il discorso sarà diverso e proprio la gara del prossimo weekend sarà appunto l'antipasto della doppia sfida di Champions League, con Spalletti e Pioli che dunque si studieranno ancora una volta, provando a non scoprire tutte le carte e a lasciarsi qualcosa in serbo per spiazzare il collega in Europa.

Precedente a settembre.

L'occasione è ghiotta sia per il Napoli, che raggiungerebbe per la prima volta nella sua storia la semifinale della competizione, che per il Milan, pronto a tornare tra le migliori quattro del Vecchio Continente dopo anni molto difficili. Il precedente di questa stagione risale allo scorso 18 settembre 2022, un era geologica fa per come si è poi sviluppata la stagione, con gli azzurri che si imposero per 2-1 a San Siro con le reti di Politano su rigore e Simeone, con il momentaneo 1-1 di Giroud. In quell'occasione il Milan non avrebbe probabilmente meritato la sconfitta, ma oggi le cose sono cambiate tantissimo: i rossoneri hanno perso certezze, gli azzurri sembrano inarrestabili. Anche se in una doppia sfida di Champions le cose saranno diverse e si ripartirà da zero, anche dopo la gara di domenica.