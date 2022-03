Napoli-Milan, solo una vittoria rossonera nelle ultime 14 sfide in A

Gli ultimi 14 confronti in Serie A tra Napoli e Milan sorridono agli azzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Gli ultimi 14 confronti in Serie A tra Napoli e Milan sorridono agli azzurri. Infatti i rossoneri hanno vinto solo uno degli ultimi 14 confronti contro il Napoli. In questo parziale hanno subito otto sconfitte, tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe concluse 0-1). Ma l’ultimo incrocio sorride al Milan, protagonista di un successo nell’ultima gara giocata a Napoli contro i partenopei (3-1 il 22 novembre del 2020). Il Milan inoltre non vince due partite di fila sul campo del Napoli in campionato dal 1981. Come evidenzia Oddschecker, considerando tutte le competizioni (compresa, dunque, la Coppa Italia), nelle ultime 10 sfide fra queste due squadre sono arrivate quattro vittorie per gli azzurri e due per i rossoneri, con quattro pareggi.