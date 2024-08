Ufficiale Napoli-Modena, sold-out: esauriti tutti i settori per la Coppa Italia

Dopo poche ore la vendita dei biglietti procede a ritmo spedito, restano poche decine di biglietti di curve inferiori e tribuna Posillipo al sold-out.

Alle ore 12 SSC Napoli ha messo in vendita tramite il sito Ticketone i biglietti per Napoli-Modena, partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo poche ore la vendita dei biglietti è arrivata già a conclusione: sono infatti andati esauriti tutti i settori del Maradona. Enorme dunque l'attesa per la prima uscita ufficiale del Napoli di Conte, seppur ai 32esimi di Coppa Italia

Prezzi: Curve inferiori 5 euro, Curve superiori 10, Distinti inferiori 14, Distinti superiori 25, Distinti premium 30, Tribuna Nisida 35, Tribuna Posillipo 45, Tribuna premium 50.