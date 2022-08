Napoli-Monza, in vendita nuove scorte di biglietti e parte la vendita per la Curva B inferiore

Prosegue la caccia al biglietto per Napoli-Monza dopo gli ultimi arrivi sul mercato che hanno riportato l'entusiasmo in città

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Prosegue la caccia al biglietto per Napoli-Monza dopo gli ultimi arrivi sul mercato che hanno riportato l'entusiasmo in città. Ieri sono andati esauriti praticamente tutti i biglietti disponibili on line su Ticketone, ma quest'oggi sono state messe in vendita nuove scorte (tenute da parte probabilmente per gli abbonati) sia per Distinti che per Curvsa A. A grande richiesta, considerando tantissimi messaggi dei tifosi sui social, da poco è partita la vendita anche per la Curva B inferiore.