Napoli-Parma, moviola Gazzetta: "Giusti il rosso a Suzuki e le decisioni sui rigori"

Non sono mancate le polemiche post Napoli-Parma per gli episodi arbitrali: rigore concesso al Parma, un altro dato e poi tolto dal Var al Napoli e l'espulsione di Sukuki che ha lasciato i ducali senza portiere nel finale. Un rosso che, secondo la Gazzetta dello Sport, è corretto. "Il portiere anticipa Neres e lo travolge in modo scomposto: espulsione inevitabile", si legge.

Giusto per il quotidiano assegnare il rigore al Parma e negarne uno al Napoli, visto che il tocco di Almqvist in area porta all'anticipo dell'attaccante crociato su Simeone, senza nessun fallo. Promosso l'arbitro Tremolada, a cui viene assegnato un 6.